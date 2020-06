Obras na sede e no interior em Nova Palma

Na última semana, a equipe da Secretaria Municipal de Obras de Nova Palma prosseguiu com o patrolamento de estradas do interior do município. Segundo o secretário, Gilson Descovi, o serviço foi feito na região do Novo Paraíso até a Linha dos Cocco; posteriormente próximo à unidade da Camnpal em São Cristóvão; em seguida, da RS-149 em direção à comunidade da Salete, até a barragem do Rio Soturno, na divisa com Júlio de Castilhos. Foram patroladas ainda estradas na região da comunidade da Salete até a Comunidade da Linha Um.

Além do serviço de patrolamento, na região da Salete foi feita ainda a colocação de novos tubos em quatro locais.

Reparo de calçamentos

Outro serviço que a equipe da Secretaria de Obras está prestando na sede do município é a da reforma de calçamentos. O trabalho está sendo realizado em diferentes partes da cidade, entre eles na Rua João Volcato, no trecho ao lado do Posto de Saúde (na foto).

Pintura de cordões de canteiros na sede

Também na sede do município, um dos focos do trabalho do setor de Obras esteve na limpeza e pintura dos cordões dos canteiros das ruas.

O trabalho foi iniciado na Avenida Emancipação e deve se estender para outras ruas da cidade nos próximos dias.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma