Obras na ERS-348 em Faxinal do Soturno terão recesso, mas trânsito segue interrompido

Desde o dia 18 de dezembro e até o dia 4 de janeiro, a equipe que está trabalhando na pavimentação da ERS-348, no trecho entre o trevo de acesso a cidade de Faxinal do Soturno até a ponte sobre o Rio Soturno, estará em recesso natalino. Os trabalhos serão retomados no dia 4 de janeiro, porém, a empresa responsável recomenda que os motoristas evitem trafegar pelo local, em razão de que o solo depositado, ainda em consolidação, pode ser traiçoeiro e causar algum acidente. Em caso de chuva, o trecho será completamente interditado.

Os desvios continuam acontecendo pelo Sítio dos Mellos, passando na barragem do Pique e saindo na Linha Nova Palma ou pela Linha da Lagoa, saindo em São João do Polêsine.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno