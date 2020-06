Obras estão sendo realizadas na Escola Municipal Alfredo Schlesner, em Paraíso do Sul

No dia 10 de junho uma equipe da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, formada pela Secretária de Educação, Rosângela Baumhardt, e a supervisora, Lurdes Maria da Mota, estiveram realizando uma vistoria dos trabalhos que estão sendo realizados no prédio da Escola municipal Alfredo Schlesner, em Contenda. A obra está sendo executada pela equipe de trabalhadores da Secretaria de Obras.

A preocupação do Poder Público é oferecer um local seguro para os alunos e profissionais do educandário. Os trabalhos estão ocorrendo dentro do cronograma de serviços da Secretaria de Obras, desde que a escola passou oficialmente, do Estado para o Município.

Dentre os serviços realizados estão o conserto do telhado da cozinha, revisão e renovação de toda parte elétrica, pintura interna e externa, além de limpeza rigorosa na extensão de todo o pátio e arredores da Escola, como corte de grama e poda de árvores.

A E.M.E.F. Alfredo Schlesner – Centro Pedagógico Educacional Especializado é atualmente dirigida pela professora Josiane Platen Altermann. Devido a pandemia do coronavírus a escola está realizando atividades remotas com os alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, e as demais atividades oferecidas pelo Centro Pedagógico Especializado, somente poderão ocorrer após o retorno das aulas presenciais, o que dependerá de decisão do Governador do Estado.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul