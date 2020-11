Obras do prédio de Gastronomia da AMF seguem em ritmo acelerado

A velocidade de construção do novo centro de estudos da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF, no Recanto Maestro, surpreende. Este será o quarto prédio da instituição, que oferece os cursos de Bacharelado em Direito, Administração, Sistemas de Informação, Pedagogia, Ontopsicologia, Ciências Contábeis e, em breve, o curso de Gastronomia.

O chamado AMF 4 começou a ser construído dia 1 de Junho de 2019 e já está em processo de finalização. O prédio foi planejado especialmente para sediar as aulas do novo curso, que tem previsão estimada para abrir vagas de ingresso no próximo ano. O curso de Gastronomia formará profissionais altamente capacitados para atuarem na culinária regional, nacional e internacional, já que contará, também, com professores estrangeiros.

O campus Recanto Maestro, Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista, será o palco dessa nova iniciativa da Antonio Meneghetti Faculdade em desenvolver, cada vez mais, a região da Quarta Colônia. Oportunizando uma singular qualidade de ensino, vida e entretenimento a todos que desfrutarem desse trabalho.

Fonte: AMF