Obras de saneamento próximo ao trevo de acesso a Nova Palma

Na última semana foi concluída mais uma obra de saneamento pela equipe do setor de Obras do Município de Nova Palma.

Na Avenida Emancipação, nas proximidades do trevo de acesso ao município e da Rua Ítalo Bertoldo, onde havia sido finalizado recentemente o calçamento da mesma, em frente ao posto de recebimento de leite da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma – Camnpal, foram colocados mais de 100 tubos para escoamento da água.

Também na última semana, segundo o secretário municipal, Gilson Descovi, a equipe da Secretaria de Obras trabalhou com a patrola na área da futura sede campeira do CTG Porteira da Tradição e no Cerro da Gruta.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma