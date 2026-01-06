Obra do novo prédio da Câmara de Vereadores de Formigueiro passa por vistoria

Na tarde desta segunda-feira, dia 5, o engenheiro civil, Fabiano Missau, realizou a vistoria técnica da primeira etapa da obra da nova Câmara de Vereadores de Formigueiro.

A vistoria ocorreu em razão de que, na inspeção anterior, foi emitido um laudo técnico de inconformidades, no qual foram apontados ajustes a serem realizados. A construtora responsável comprometeu-se a efetuar as correções e, nesta nova vistoria, foi constatado o atendimento das exigências, marcando oficialmente a entrega desta fase do projeto e o pagamento restante da etapa da obra iniciada em 2025.

A vistoria contou com a presença do atual presidente da Câmara de Vereadores, Claudionir Bender, do vereador Pablo Milani — responsável por dar início à obra em 2025 — além de assessores do Legislativo municipal, que acompanharam o engenheiro durante a avaliação da estrutura já concluída.

Conforme o planejamento, a obra será executada em, no mínimo, três etapas, sendo esta a primeira já finalizada. A partir de 2026, o projeto contará com novo orçamento, e a Câmara abrirá processo licitatório para a continuidade da construção, possibilitando a participação de novas empresas. A empresa responsável pela primeira etapa poderá concorrer normalmente na nova licitação.

