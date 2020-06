Obra do Centro Cultural de Nova Palma foi retomada e tem previsão de conclusão para o segundo semestre

Um destaque de obra novamente em andamento em Nova Palma, após alguns anos suspensa, é a do Centro Cultural, localizado na Rua Almirante Tamandaré, atrás do Salão Paroquial.

Com a vinda de verba no valor de R$ 344.953,40, do Ministério da Cidadania, e contrapartida de R$ 3.484,38 do município, a obra, que engloba a parte principal do Centro, onde deverão funcionar o Centro de Pesquisas Genealógicas, a Biblioteca Municipal e um Museu, foi retomada recentemente e tem previsão de término para o segundo semestre de 2020

A obra, que certamente será um divisor de águas para a área cultural e de eventos no município, é a primeira parte de um complexo, que em um segundo momento englobará ainda um auditório, nos fundos do Centro, para o qual há já também destinação de verba do Ministério do Turismo.

Segue obra da nova sede do CRAS

Outra obra que segue em Nova Palma é a da construção da nova sede do Centro de Referência da Assistência Social – Cras. Nas imediações da área do Distrito Industrial do município, a obra, realizada com verba do Ministério da Cidadania e contrapartida do município e iniciada no mês de fevereiro, tem previsão de término para o mês de agosto de 2020.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma