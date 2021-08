Obra de infraestrutura turística entre Silveira Martins e Vale Vêneto inicia nesta terça-feira

A Prefeitura de Silveira Martins inicia nesta terça-feira, dia 10, a obra de pavimentação com pedra irregular da estrada da comunidade de Linha Um, interior do município, limite com o Distrito Turístico de Vale Vêneto, interior de São João do Polêsine.

Como parte da segunda fase da obra, compreendendo cerca de 1 km, o acesso entre as duas localidades estará interrompida totalmente durante a execução do trabalho. As alternativas de tráfego serão pelas comunidades de Linha Quarta e Marco 50, além da RSC-287.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins