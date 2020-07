Obra de conclusão do ginásio do Fundo do Formigueiro já está em andamento

Atendendo a uma reivindicação da comunidade, a Prefeitura Municipal de Formigueiro iniciou as obras para concluir o ginásio de esportes da localidade do Fundo do Formigueiro, que passou por diversos contratempos e nunca chegou a ser finalizado.

Assim, nos próximos meses, os alunos da Escola Acácio Antônio Vieira e a comunidade local poderão desfrutar de um espaço adequado, confortável e seguro para a prática de esportes e demais atividades.

O investimento será de R$ 88.501,13, por meio de financiamento no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). A empresa vencedora da concorrência pública nº 06/2020, referente a esta obra, foi a Tavares e Silva Construções e Reformas Ltda., com sede no Rio de Janeiro.

“O engenheiro do Tribunal de Contas veio e aprovou a obra, deu o ‘ok’ para mim. Se não fizer, o Tribunal vai cobrar por não ter ação, quanto ao desperdício público. E nós não pensamos duas vezes, montamos a licitação e veio a empresa”, explicou o prefeito, Jocelvio Cardoso, Xirú.

A obra prevê a demolição e limpeza de algumas partes da antiga estrutura que estava em péssimas condições. Serão construídos novos vestiários, copa, cozinha e banheiros, incluindo a parte elétrica e hidráulica. A estrutura será totalmente pintada e receberá nova porta e vidros.

O Executivo já estuda a possibilidade de futuramente realizar um trabalho de arborização no local.

No início do ano, a Escola Acácio e a Unidade Básica de Saúde do Fundo do Formigueiro em anexo receberam um novo cercamento.

