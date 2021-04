Obra da Academia da Saúde toma forma em Paraíso do Sul

Na última semana, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, acompanhado pela secretária de Saúde, Juliane Machado, e pelo secretário de Obras e Trânsito, José Ferreira, estive acompanhando o andamento da obra da Academia da Saúde, que está situada nas imediações da Unidade Básica de Saúde – UBS da sede.

A academia está sendo construída e pensada especificamente para o bem estar e prevenção na promoção de saúde da população de Paraíso do Sul. Ela terá amplo espaço para exercício físico, alongamento e lazer.

Foram instalados aparelhos de fácil adaptação para todas as idades e o local terá área de descanso após exercícios físicos.

Saúde é para todos e exercitar-se faz parte do contexto da vitalidade do corpo humano. Nesse sentido, toda a população poderá se beneficiar e usufruir do espaço de saúde.

Em breve a Academia da Saúde estará disponível a toda população

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul