OAB busca a criação de uma nova Zona Eleitoral para atender Agudo e Paraíso do Sul

Nesta segunda-feira, dia 12, os vereadores de Paraíso do Sul receberam a visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Agudo, Jonas Marchesan Sartori. Junto com ele esteve o advogado e integrante da diretoria, Guilherme Bock. Eles dialogaram e pediram o apoio dos legisladores acerca da proposta de criação de uma nova Zona Eleitoral que atenda aos eleitores de Agudo e Paraíso do Sul. Hoje, os agudenses estão ligados a 119ª Zona Eleitoral de Faxinal do Soturno e Paraíso do Sul a 157ª Zona Eleitoral de Restinga Sêca.

Sartori conta que, analisando as peculiaridades de cada Comarca que compõe a Subseção, especialmente a de Agudo que possui sérios problemas estruturais de funcionamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral, a formação de uma nova Zona Eleitoral com ambos os municípios é uma possibilidade de qualificação, tanto na prestação de jurisdicional eleitoral, como no atendimento ao cidadão em geral por parte do Poder Judiciário.

Sartori fez a entrega de um documento à presidente da Câmara, a vereadora Patrícia Parreira, em que apresenta a proposta de criação da Zona Eleitoral da Comarca de Agudo composta por 17.797 eleitores.

De acordo com informações, o número respeita o limite mínimo de 17 mil eleitores por Zona Eleitoral, favorecendo a formalização do órgão. Dos 17.797 eleitores, 12.451 são de Agudo e mais 5.346 de Paraíso do Sul.

Conforme Patrícia, a proposta foi considerada válida por todos os vereadores, tendo em vista a ligação cultural e a proximidade de Paraíso do Sul com Agudo, facilitando os moradores em eventuais deslocamentos. A presidente informou ainda que a Câmara de Vereadores elaborará uma Moção de Apoio à iniciativa e os vereadores ainda colocaram as forças políticas de suas bancadas à disposição para os demais trâmites da proposta.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul