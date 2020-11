O curso de Pedagogia da AMF tem aula especial sobre Paisagem e Educação Patrimonial da Quarta Colônia

“Ninguém ama o que não conhece!” Foi este o mote da aula especial no Curso de Pedagogia da Antonio Meneghetti Faculdade, na noite de 3 de novembro, na sala 6 do Prédio da AMF 1.

A organização foi da professora Paula Savegnago Rossato que é responsável pelo componente curricular “Aprendizagem dos Espaços e Ecossistemas Vivos”. O convidado para trabalhar o tema foi o professor, pesquisador e coordenador do Geoparque, Dr. Adriano Severo Figueiró que possui graduação em Geografia pela UFSM, mestrado em utilização e conservação de recursos naturais pela UFSC, Doutorado em Planejamento ambiental pela UFRJ e pós-doutorado em Geoconservação pela Universidade do Minho (Portugal). Líder do Grupo de Pesquisa em Patrimônio Natural, Geoconservação e Gestão da Água – PANGEA.

Considerando o fato que a região está em uma área que faz parte do Geoparque Quarta Colônia e que atualmente encontra-se em processo de reconhecimento junto a Unesco, a AFM entendeu a importância de que os pedagogos em formação na instituição aprendam a reconhecer o valor do patrimônio por meio da apropriação dos mais diversos recursos e riquezas que a região da Quarta Colônia possui. Reconhecer nas paisagens cotidianas da região o seu valor patrimonial para que essas sejam identificadas, divulgadas e protegidas é fundamental para a valorização da história e também como potencial turístico para ser implementado, trazendo maior sustentabilidade para economia local.

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade