“O burrinho de Natal” será encenado em Dona Francisca

Momento do ensaio junto ao palco do Parque Histórico

Enchendo os corações de amor, alegria e emoção nesta época de final de ano, a Prefeitura de Dona Francisca irá apresentar no próximo dia 18, às 20h30min, no Parque Histórico Municipal, o espetáculo teatral: “O burrinho de Natal”.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, dentro da programação do Natal “Sejamso Luz”, a peça teatral infantil, que tem entrada gratuita, tem direção, roteiro e criação do cineasta Ricardo Zimmer.

A peça é uma paródia alegre, em forma de musical, numa trilha empolgante e bem divertida, com elenco de Dona Francisca e que integram o grupo teatral Espetáculo da Fé.

Sobre o espetáculo

Nela é narrada a história bíblica de um burrinho do deserto que é convencido por anjinhos a transportar o marceneiro José e Maria, grávida do menino Jesus, a irem até a cidade de Belém para o recenseamento promovido pelo Imperador Romano da época.

O burrinho, ao saber que transportaria o rei da humanidade, Jesus, em sua inocência peculiar, desvenda de forma alegre, divertida e com muita música essa jornada do Rei Menino que irá nascer no Natal.

O símbolo no presépio do animal burrinho, recriado historicamente por São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais, coloca ao público um olhar diferenciado dos preconceitos a um burrinho e todos os tipos de desinformação que às vezes ocorre das pessoas e animais.

O espetáculo, na visão do burrinho, revive um sentido social da realidade e de que a vida é um reflexo de ações e atitudes, quando todos são responsáveis pela preservação da vida e respeito aos animais.