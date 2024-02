Nupra e Secretaria da Educação de Restinga Sêca abre inscrições para o curso de “Práticas Restaurativas”

O Núcleo de Práticas Restaurativas de Restinga Sêca (Nupra) e a Secretaria Municipal da Educação abriram nesta quarta-feira, dia 28, o período de inscrições para o curso de “Práticas Restaurativas”.

Com aulas gratuitas, as atividades são destinadas para educadores e demais profissionais interessados no desenvolvimento da cultura de paz. Com carga horária de 25 horas, a formação tem um caráter vivencial entre teoria e prática, com o objetivo de fortalecer os conhecimentos a respeito da Justiça Restaurativa na Educação e seus desdobramentos: Práticas Restaurativas, Mediação de Conflitos, Círculos de Construção de Paz e Constelação Familiar.

Será um total de 10 encontros, entre março e dezembro deste ano, com aulas uma vez por mês no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca . O primeiro encontro está agendado para o dia 20 de março, às 18h30min.

Inscrições são realizadas no e-mail: nagelirt@bol.com.br