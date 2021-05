Núcleo de Práticas Jurídicas da AMF inicia atendimentos no Cras em Faxinal do Soturno

No dia 26 de abril, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Antônio Meneghetti Faculdade (AMF) iniciou o atendimento itinerante, nas dependências do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), na Vila Verde Teto, em Faxinal do Soturno. Anteriormente, o serviço era disponibilizado junto ao prédio do Antigo Seminário.

Conforme a professora Simone Daudt, que leciona no curso de Direito da AMF e coordena os atendimentos do NPJ, o objetivo de ir até as comunidades é facilitar o acesso para a população. O atendimento é realizado pelos acadêmicos que estão no 9º e 10º semestre da graduação, visando proporcionar o exercício prático da advocacia, com clientes reais.

A professora Liége Alendes, que também participa do NPJ, explica que o atendimento é feito pelos alunos, com supervisão de um docente. “É um serviço de consultoria extrajudicial e judicial, de acordo com as matérias”, salienta.

O atendimento é gratuito para pessoas de baixa renda e abrange questões de direito civil, de família e empresarial como, por exemplo, usucapião, possessórias, divórcio, guarda, alimentos, orientação a MEI e ME.

As próximas datas de atendimento do NPJ no Cras já estão agendadas: 10 de maio e 7 de junho, sempre nas segundas-feiras, das 14h30min às 16h30min.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone/whats (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno