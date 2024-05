Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Agudo promoveu palestra com Liane Seibert

Na última terça-feira, dia 21, a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Agudo (Acisa) recebeu um evento marcante que prometeu inspirar e transformar vidas. O Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Agudo apresentou uma palestra com a renomada especialista em desenvolvimento pessoal, Liane Seibert.

Com o tema “Protagonismo é uma porta que abre por dentro”, a palestra promoveu reflexões profundas sobre o poder do autoconhecimento na vida pessoal e profissional. Liane, uma autoridade nesse campo, compartilhou “insights” valiosos para ajudar as participantes a identificar seus pontos fortes, superar barreiras internas e alcançar seus objetivos com mais confiança e clareza.

Ao longo do evento, as presentes foram guiadas por uma jornada de autodescoberta e aprendizado, com ela fornecendo orientações fundamentadas em sua vasta experiência e em uma abordagem empática. A palestrante destacou a importância de reconhecer e valorizar o próprio potencial, além de oferecer ferramentas para lidar com desafios e adversidades de maneira construtiva.

Liane, com anos de experiência em ajudar pessoas a atingirem seu potencial, conquistou a atenção e o respeito da plateia, deixando uma marca duradoura em todas as presentes. Sua mensagem inspiradora ecoou pelos corredores da Acisa, deixando uma sensação de empoderamento e motivação para aquelas que estiveram presentes.

Além de proporcionar um momento de crescimento pessoal e profissional, o evento teve um impacto positivo na comunidade local. O ingresso para a palestra foi a doação de algum item de higiene feminina, que será destinado às mulheres atingidas pela enchente, demonstrando o compromisso do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Agudo com a responsabilidade social.

Em resumo, a palestra foi mais do que um evento, foi uma experiência transformadora que deixou um legado de inspiração e aprendizado para todas as participantes. “Que as lições compartilhadas por Liane continuem a guiar aquelas que estiveram presentes, capacitando-as a trilhar caminhos de sucesso e realização pessoal”, publicou a Acisa em sua rede social.

Fonte: Acisa