Núcleo da Mulher de Nova Palma será lançado no dia 6 de março

Está programado para o próximo dia 6 de março, às 14h, no Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, o Núcleo da Mulher de Nova Palma. Evento terá como tema “Ação e combate à violência contra a mulher” e contará com a presença de palestrantes e convidados.

Idealizado pela Prefeitura de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com apoio do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, o evento é aberto para a comunidade dialogar e conscientizar sobre o tema, contando com a participação de Victoria Pedrazzi, advogada e pesquisadora do projeto “Sobre eles” – painel de acompanhamento de autores de violência doméstica contra mulheres no Rio Grande do Sul.

Evento é gratuito, mas a organização pede a confirmação da presença até o dia 27 de fevereiro pelo telefone (55) 3266-1166.

SERVIÇO

Data: 6 de março

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado (Rua Almirante Tamandaré, n.º 520)