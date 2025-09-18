Novos veículos reforçam frota da Prefeitura de Agudo

A Prefeitura de Agudo segue investindo na renovação e modernização de sua frota, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento à população. Nesta semana, o município recebeu quatro novos automóveis, destinados às áreas da Agricultura, Saúde, Fazenda e Administração.

A Secretaria de Agricultura foi contemplada com uma Fiat Strada Freedom, 4×2 1.3 CD-MT 2025, no valor de R$ 122.800,00, adquirida com recursos próprios do município. O veículo vai apoiar diretamente os serviços de assistência aos produtores rurais e o acompanhamento das demandas do setor primário.

Na área da Saúde, a frota foi reforçada com um Fiat Cronos Drive 1.3 Flex 4P 2025, no valor de R$ 109.900,00, adquirido por meio de projeto aprovado junto ao Ministério da Saúde. O carro será utilizado em deslocamentos técnicos, atendimentos à comunidade e transporte de pacientes, garantindo mais segurança e agilidade nos serviços.

A Secretaria da Fazenda recebeu outro Fiat Cronos, adquirido com recursos do Programa de Integração Tributária (PIT), que irá fortalecer a gestão administrativa e fiscal do município. Já a Secretaria de Administração foi contemplada com mais um Fiat Cronos, também adquirido com recursos próprios, para otimizar as atividades e serviços de suporte às demais áreas da gestão.

O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância da iniciativa. “A renovação da frota é uma prioridade, pois garante segurança, agilidade e melhores condições de trabalho e deslocamento, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade”, disse.

Além desses veículos, a Prefeitura já prevê a entrega oficial de mais três automóveis, destinados às áreas da Assistência Social e da Agricultura, adquiridos com recursos próprios do município e também por meio de convênio com o Governo do Estado.

Fonte: Prefeitura de Agudo