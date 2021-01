Novos secretários de Faxinal do Soturno foram empossados na segunda-feira

O primeiro dia útil de 2021 foi marcado pela posse de dois novos secretários municipais em Faxinal do Soturno. Às 10h, no gabinete do prefeito Clovis Alberto Montagner, Simone Cancian Stieler foi nomeada Secretária de Educação, Cultura e Desporto e, Eduardo Garlet Prestes, foi nomeado Secretário de Assistência Social.

Na ocasião, o prefeito Clovis desejou sucesso aos dois novos membros da equipe de governo e reiterou a importância do trabalho conjunto e do comprometimento de todos para que a população faxinalense tenha suas necessidades e anseios atendidos. O chefe do Executivo também lembrou o papel determinante de cada um para que o Município siga crescendo e se desenvolvendo, com oportunidades para todos.

Conheça os novos secretários

Simone Cancian Stieler é graduada em Pedagogia, com especialização em Educação Infantil. Atuou durante 28 anos como professora na rede municipal de ensino, foi diretora de escola, coordenadora do Polo UAB de Faxinal do Soturno, coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno e na Secretaria de Educação de Nova Palma. Filiada ao Progressistas, foi a primeira mulher eleita vereadora na história de Faxinal do Soturno e também a primeira mulher eleita presidente do Poder Legislativo.

Na Secretaria, Simone garante que irá trabalhar pela educação, com foco na aprendizagem dos alunos. “Será um trabalho coletivo com os professores e profissionais da educação”, declara. Segundo ela, a afirmação de José Pacheco, de que “escolas não são edifícios, escolas são pessoas” será uma premissa em todas as ações a serem desenvolvidas nos próximos quatro anos. As áreas da Cultura e do Desporto também serão tratadas com foco na diversidade e incentivo às potencialidades locais.

Eduardo Garlet Prestes é acadêmico do curso de Educação Física – Licenciatura e possui cursos de formação em diversas áreas, como Coaching e Liderança, Economia e Política Mundial, Empreendedorismo e Inovação, Governança, Direito e Orçamento no Setor Público e Inovação e Gestão de Pessoas. Atuou como coordenador de Esportes na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no período de 2017 a 2020 e foi o primeiro presidente e um dos fundadores da Associação Esportiva e Recreativa de Faxinal do Soturno (Chelsea AERFS). Filiado ao MDB, é um representante da juventude emedebista no governo.

Na Secretaria, afirma que este primeiro momento está sendo de diagnóstico, estruturação e planejamento, para atender as demandas do público que é atendido pela Assistência Social. Segundo Eduardo, um dos focos de trabalho será o serviço de prevenção às situações de vulnerabilidade e risco social, que se dará por meio de ações no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno