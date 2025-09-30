Novos poços tubulares levarão água a mais de 500 moradores de Agudo

O município de Agudo deu um passo importante para fortalecer sua segurança hídrica e reduzir a dependência de soluções emergenciais, como o transporte de água por caminhões-pipa.

Marcada para o dia 15 de outubro, foi lançada nesta semana a licitação para contratação de empresa especializada para a execução de dois poços tubulares profundos, com investimento total estimado em R$ 311,4 mil, contemplando as localidades de Cerro da Vilma/5 Esquinas e Rincão do Pinhal Norte, regiões severamente atingidas por estiagens nos últimos anos. Segundo o levantamento, mais de 100 famílias – aproximadamente 550 pessoas – serão beneficiadas diretamente com a medida.

Cada poço será executado em parceria com programas estaduais distintos. O do Cerro da Vilma / 5 Esquinas está vinculado ao Programa Mais Água, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, com valor estimado em R$ 164.141,43. Já o do Rincão do Pinhal Norte foi contemplado no Programa Avançar na Agropecuária – Poços, da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, com valor estimado em R$ 147.264,62. Ambos contam com a contrapartida da Prefeitura de Agudo, fortalecendo a parceria entre Município e Estado na busca por soluções definitivas contra os problemas hídricos.

De acordo com o estudo, a implantação dos poços garantirá o abastecimento contínuo de água potável, melhorando as condições de saúde e qualidade de vida da população rural. Além disso, a medida fortalece a agricultura familiar, contribui para a permanência das famílias no campo e reduz custos com ações emergenciais. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Fernando Josías Wappler Dickow, a contratação é adequada e necessária diante das estiagens recorrentes e da vulnerabilidade hídrica das comunidades atendidas. “Os poços são soluções estruturadas, eficientes e duradouras, que asseguram benefícios sociais, econômicos e ambientais de longo prazo”, destaca.

O prefeito Luís Henrique Kittel ressaltou os investimentos realizados pela gestão municipal na área e também reforçou a necessidade de ampliar para demais regiões futuramente. “Estamos transformando a vida de centenas de famílias do interior de Agudo com soluções definitivas para o abastecimento de água. Esses novos poços representam mais qualidade de vida, segurança hídrica e fortalecimento da nossa agricultura familiar”. O prefeito adianta ainda que está previsto como próximo poço a ser perfurado para beneficiar a comunidade do Novo São Paulo, que contará com emenda parlamentar do deputado estadual Paparico Bacchi (PL) e contrapartida da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Agudo