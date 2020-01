Novos conselheiros tutelares de Restinga Sêca tomam posse no dia 10

Na próxima sexta-feira, dia 10, os novos conselheiros tutelares e suplentes de Restinga Sêca tomam posse de suas atribuições. A solenidade ocorre na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, às 9h.

As eleições em Restinga Sêca, ocorridas no dia 6 de outubro, contaram com dezoito candidatos, que concorreram a 10 vagas (cinco titulares e cinco suplentes). No total, 1526 pessoas participaram da eleição.

As cinco titulares são: Carmen Foletto (194 votos), Ana Benetti (192 votos), Sonia Medeiros (157), Marlene Massirer Cardoso (128) e Sandra Fantinel (112).

As cinco suplentes são: Mirian Fontana (98), Naisiane – Fofa (81), Elidia Vargas (77), Caren Pires (79) e Maria da Gloria Alves (76).