Novo veículo para apoiar atividades da extensão rural em Agudo

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo está com um reforço na sua frota. Na última terça-feira, dia 5, foi entregue um novo veículo para apoiar as atividades da pasta. O veículo em questão é uma Renault Duster Oroch 2020/2021, 1.6, 0 Km.

O veículo foi adquirido por meio de licitação, na modalidade pregão eletrônico, realizado no dia 22 de setembro de 2021. O investimento do município foi R$ 103 mil.

A caminhonete foi adquirida com recursos próprios da Prefeitura de Agudo. “Com cuidado e atenção às finanças do município, podemos trabalhar novas perspectivas para todas as pastas, melhorando principalmente as condições de trabalho”, resume o refeito de Agudo, Luís Henrique Kittel.

Para o engenheiro agrônomo e titular da pasta, Giovane Neu, o veículo é essencial para o prosseguimento das atividades da Secretaria de Agricultura, que está à serviço dos produtores rurais de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo