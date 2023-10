Na manhã do último sábado, dia 7, foi entregue um Fiat Cronos 0 Km para a Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno. Ato ocorreu em frente da sede do Poder Executivo faxinalense. O veículo foi adquirido por meio de licitação, na modalidade pregão eletrônico, realizada no dia 6 de julho, ao valor de R$ 95,5 mil e teve como vencedora a empresa Via Porto Veículos Ltda., do município de Taquara.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno