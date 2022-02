Novo teatro ao ar livre do Rio Grande do Sul, Palco Bell’Anima será inaugurado dia 25 de março, no Recanto Maestro

Anfiteatro ao ar livre que está em fase final de construção no centro do Estado, o Palco Bell’Anima será oficialmente inaugurado no dia 25 de março, às 20h, recebendo, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, um dos mais importantes grupos da música de câmara portuguesa da atualidade: o Quarteto Lopes-Graça. O concerto marcará a abertura da temporada 2022 do espaço, que já tem definidos até junho outros quatro shows, reunindo atrações internacionais, nacionais e locais.

Situado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, entre os municípios de Restinga Sêca e São João do Polêsine, a cerca de 30 quilômetros de Santa Maria, o anfiteatro tem capacidade para receber até 450 espectadores. Com investimento inicial de R$ 2,5 milhões, o espaço foi idealizado pelo músico Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara, que cedeu parte do terreno da própria casa para a construção.

Para testar a estrutura do teatro, a produtora Bell’Anima realizou em dezembro passado um evento de pré-inauguração que incluiu a apresentação das cantatas Quando l’Anima danzò l’essere e La grande cena, compostas por Vagner Cunha sobre poemas de Antonio Meneghetti. As obras foram interpretadas pelos solistas Elisa Lopes, Paola Bess, Angela Diel, Flávio Leite e Carlos Rodriguez e pela Orquestra Jovem Recanto Maestro, com regência do maestro Antonio Borges-Cunha. Ainda com 80% da sua estrutura concluída, o desempenho do Palco Bell’Anima surpreendeu.

“Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado, principalmente pela qualidade acústica que o teatro já apresentou”, conta Carrara. Vagner completa: “Para a temporada 2022, já temos a infraestrutura completa, incluindo iluminação, camarins e placas acústicas. Estamos preparando um espaço coberto que receberá a programação em caso de chuva”.

PROGRAMAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE

A programação do primeiro semestre do ano foi montada em conjunto pela Bell’Anima e a pela Branco Produções. “Procuramos conjugar os mais diferentes gêneros musicais, indo da música erudita à popular, buscando aproveitar o enorme potencial que este novo equipamento cultural tem”, explica Carlos Branco.

Formado pelos violinos de Eliot Lawson e Luís Pacheco Cunha, pela viola de Isabel Pimentel e pelo violoncelo de Catherine Strynckx, o Quarteto Lopes-Graça apresentará obras de compositores de Portugal e da América Latina, como Fernando Lopes-Graça, Joly Braga Santos, Luís de Freitas Branco, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos e Osvaldo Lacerda. O concerto de inauguração contará ainda com as participações especiais da soprano sérvia Natasa Sibalic e do contrabaixista e compositor argentino Alejandro Erlich-Oliva.

Em seguida, no dia 2 de abril, o grupo paulista Demônios da Garoa interpretará sambas que acompanham o grupo em seus mais de 70 anos de atividade e grandes sucessos de Adoniran Barbosa. A atração do dia 30 de abril é um espetáculo inédito de Os Fagundes, em que o grupo explorará novas sonoridades ao ganhar a companhia das cordas da Orquestra Jovem Recanto Maestro.

No dia 28 de maio, será a vez de a cantora norte-americana Cerissa McQueen apresentar sua mistura de estilos como blues, gospel, jazz, rock, soul, pop e funk. O espetáculo Uma noite na gafieira, com o carioca Pedro Miranda e o grupo gaúcho Central do Samba, fecha a programação do primeiro semestre no dia 11 de junho.

Os ingressos para as apresentações já estão à venda em www.guicheweb.com.br e na Lojas Dullius do Recanto Maestro (confira o serviço completo abaixo).

SOBRE O PALCO BELL’ANIMA

Projetado pelo arquiteto italiano Enrico Torrice, o teatro tem mais de 100 metros quadrados, em formato de meia-lua. São 7,5 metros de pé direito e, à sua frente, uma sequência de 14 degraus em pedra que servem de arquibancada para receber o público. A vista também é uma atração à parte, já que os espectadores podem enxergar o desenvolvimento do complexo arquitetônico em meio à exuberante vegetação natural do vale.

O espaço, que pode receber concertos com ou sem amplificação, tem projeto de sonorização do engenheiro de som gaúcho Leo Bracht e projeto acústico do professor da Universidade Nacional de La Plata e engenheiro argentino Gustavo Basso, um dos responsáveis pela restauração acústica do Teatro Colón de Buenos Aires. Inspirado nos teatros gregos ao ar livre do período clássico, o projeto aproveita o caminho natural que o som percorre na concha acústica criada pela própria estrutura da arquibancada de pedra, permitindo a distribuição uniforme do som em toda a área ocupada pelos espectadores.

O anfiteatro nasce com a intenção de reforçar a programação cultural do Recanto Maestro, movimentando ainda mais o turismo da região e fomentando a economia local. A longo prazo, os planos para o Palco Bell’Anima vão além de espetáculos de música e concertos: o local será usado também como cinema ao ar livre e ainda para apresentações cênicas.

SERVIÇO

Programação de inauguração do Palco Bell’Anima

25 de março, sexta-feira, às 20h – Quarteto Lopes Graça (Portugal)

Formado em 2005, o quarteto persegue o propósito de divulgar e valorizar a música portuguesa, seja através dos seus autores historicamente marcantes ou de obras contemporâneas. Em maio de 2009, o grupo lançou seu primeiro projeto discográfico, o CD Música Portuguesa para Um Quarteto, com obras de Fernando Lopes-Graça e António Victorino d’Almeida. Sua discografia ainda inclui um álbum em conjunto com o Opus Ensemble e o Duo Contracello, dois CDs com a obra integral de Fernando Lopes-Graça para quarteto e piano, além do recente disco Joly Braga Santos: Complete Chamber Music, Vol. 1.

2 de abril, sábado, às 19h30 – Demônios da Garoa (SP)

Conjunto paulistano com quase 80 anos de história, reconhecido pelo Guinness como o grupo mais antigo em atividade no mundo, o Demônios da Garoa chega ao Recanto Maestro para interpretar sucessos que marcaram a trajetória do grupo, como Eu sou o Samba e Você abusou, além de um repertório especial em homenagem a Adoniran Barbosa, reunindo composições como Samba do Arnesto, Saudosa Maloca, Trem das Onze, Tiro ao Álvaro e Iracema. Durante a pandemia, o projeto acabou perdendo um de seus integrantes, o saudoso Izael Caldeira, para a covid-19. Mas, assim como tem feito nessas mais de sete décadas de atividade, o grupo seguiu o seu caminho, retomando a agenda de shows com sua formação atual, que conta com Sérgio Rosa (afroxé e voz), Ricardo Rosa, o Ricardinho (pandeiro e voz), Dedé Paraizo (violão 7 cordas e voz) e Everson Pessoa (violão de 6 cordas e violão tenor), além de uma banda de apoio formada por bateria, violão de 6 cordas e contrabaixo.

30 de abril, sábado, às 19h30 – Os Fagundes (RS)

Os irmãos Ernesto (voz e bombo leguero), Neto (voz e violão) e Paulinho (violão e guitarra) dividem o palco com o pai, Bagre Fagundes (voz e gaitinha) e com a companhia das cordas da Orquestra Jovem Recanto Maestro, projeto social de ensino da música clássica que trabalha o desenvolvimento integral das crianças, alcançando alunos da rede pública de ensino da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul. Na apresentação especial no Palco Bell’Anima, o grupo explorará novas sonoridades, trazendo uma trilha sonora que reflete a trajetória da família, que vai do México ao Alegrete, passando pela Itália, França e Argentina. No repertório, não vão faltar clássicos da carreira do grupo, como o Canto Alegretense, Origens, Galpão Crioulo e De filho para pai, dessa vez apresentados em diferentes formações, seja em duos, trios, quarteto ou voz e cordas.

28 de maio, sábado, às 19h30 – Noite de Blues com Cerissa McQueen (EUA)

Em sua terceira turnê pelo Brasil, a cantora norte-americana Cerissa McQueen mostrará todo o seu blues no Recanto Maestro. A artista estará acompanhada por uma banda especial, formada por quatro dos principais nomes do gênero no Brasil: o pianista Luciano Leães, o guitarrista Igor Prado, o baixista Edu Meirelles e o baterista Ronie Martinez. Aclamada em diversos países por seu vocal rico e cheio de emoção, Cerissa interpretará um repertório que passeia por uma série de estilos, como gospel, jazz, rock, soul, R&B, pop, funk e, é claro, blues.

11 de junho, sábado, às 19h30 – Uma noite na gafieira com Pedro Miranda (RJ), participação do grupo Central do Samba (RS)

Referência do samba carioca, o cantor, percussionista, ator e compositor Pedro Miranda apresentará uma seleção especial de sucessos. O sambista subirá ao palco acompanhado pelo grupo Central do Samba, reconhecido pelas movimentadas rodas de samba nas noites de Porto Alegre, que tem em sua formação Mathias 7 Cordas (violão), Alexandre Susin (cavaquinho), Guilherme Sanches (pandeiro), Maicon Ouriques (percussão), Cupim (percussão) e Lucian Krolow (flauta). Em um show com muito balanço, que representa o clima de uma verdadeira noite carioca, Pedro mostrará o melhor do samba, além de se desdobrar entre o forró e diversas manifestações de cultura popular do Rio de Janeiro.

Endereço do Palco Bell’Anima

Rua Oniotan, S/N, São João do Polêsine – Recanto Maestro – Restinga Sêca/ RS

Ingressos

Quarteto Lopes-Graça: R$ 300 inteiro | R$ 150 meia-entrada | R$ 145 solidário

Demônios da Garoa: R$ 400 inteiro | R$ 200 meia-entrada | R$ 195 solidário

Os Fagundes: R$ 300 inteiro | R$ 150 meia-entrada | R$ 145 solidário

Noite de Blues com Cerissa McQueen: R$ 300 inteiro | R$ 150 meia-entrada | R$ 145 solidário

Uma noite na gafieira com Pedro Miranda: R$ 300 inteiro | R$ 150 meia-entrada | R$ 145 solidário

Para ter direito ao ingresso solidário, basta doar 1kg de alimento não-perecível na entrada do anfiteatro, na data da apresentação

Pontos de venda

www.guicheweb.com.br

Lojas Dullius Recanto Maestro (Estrada Recanto Maestro, 1889 – Restinga Sêca). Horários de funcionamento: segundas e terças, das 13h às 19h; quartas, quintas e sextas, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 18h; e domingos, das 8h às 17h.

Palco Bell’Anima (Rua Oniotan, S/N – Recanto Maestro – São João do Polêsine – Restinga Sêca): No dia das programações, haverá venda também no Palco Bell’Anima, uma hora antes do início das apresentações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Palco Bell’Anima