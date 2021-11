Novo sistema de coleta seletiva será implementado em Formigueiro

Com foco na reciclagem e na melhora da gestão do reaproveitamento do lixo, um novo sistema de coleta seletiva será implementado neste mês no município de Formigueiro, segundo contou Carina Soares Dias, Fiscal Ambiental, em entrevista para a Rádio Integração.

Devido a esse novo sistema, a coleta seletiva terá uma mudança no dia em que são feitos os recolhimentos. Ao invés de ser nas quartas-feiras, a partir da semana que vem, o dia de coleta de resíduos recicláveis passará a ser nas terças-feiras.

A coleta de resíduos recicláveis será por meio de contêineres, da cor azul, sempre nas terças-feiras. A população poderá colocar materiais como papéis, embalagens de caixa de leite, lata de alumínio, metais e plásticos. Estes objetos serão encaminhados para o processo de reciclagem na Associação Solidária Força no Braço (Asfob), localizada na Vila Felin, em Restinga Sêca. É importante também, as pessoas limparem os materiais antes de colocarem nos contêineres.

Já a coleta de resíduos orgânicos será feita nas segundas, quartas e sextas, por meio de contêineres verdes. Em cada 15 dias, será recolhido o lixo em comunidades do interior, nas localidades do Cerro do Louro e do Fundo do Formigueiro.

Este modelo de coleta seletiva passa a valer no município na próxima segunda-feira, dia 15.

Diferença do Lixo Reciclável para o Lixo Orgânico

O lixo reciclável engloba todos os materiais que podem ser reciclados para voltar ao consumidor de alguma forma, seja como novos produtos ou matéria-prima.

Lixo orgânico é qualquer resíduo que tenha origem vegetal ou animal. Ele é produzido todos os dias nas residências, indústrias, hospitais, ou seja, em qualquer lugar. São basicamente compostos por restos de alimentos como carne, cascas de frutas, borra de café e arroz. Esses tipos de resíduos devem ser descartados corretamente, pois, além do mau cheiro, contaminam o solo e a água por conta da sua decomposição.