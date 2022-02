Novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região será empossado na próxima quinta-feira

Na tarde da última sexta-feira, dia 4, em reunião na Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, foi debatida a cerimônia de posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região. Quem irá assumir o cargo no lugar de Mauro França da Costa (MDB), vereador de Restinga Sêca, será Bianco Piccinin (MDB), presidente da Câmara de Vereadores de Ivorá.

Durante a reunião ficou definida que a posse ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 10, às 19h, na Câmara de Vereadores de Ivorá. Além de Bianco, irá compor a Mesa Diretora do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região Mauro Costa como vice-presidente e Patrícia Parreira (MDB), vereadora de Paraíso do Sul, como secretária.

Para o ato de posse, vereadores das 11 Câmaras que integram a entidade são convidados, bem como os prefeitos. Logo após a solenidade, a Mesa Diretora deverá já realizar uma breve reunião com os vereadores para iniciar o debate da Marcha dos Vereadores à Capital que, neste ano, deverá ser antecipada em razão do período eleitoral.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.

Com informações da assessoria do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região.