Novo piso do ginásio do Novo Paraíso em Nova Palma é inaugurado com jogos festivos

Na última sexta-feira, dia 6 de março, aconteceu a cerimônia de entrega oficial do novo piso do ginásio esportivo da comunidade de Novo Paraíso, interior de Nova Palma. A obra foi realizada com investimento de recurso próprio da Administração Municipal, no valor de R$ 114.500,00, através da Secretaria de Educação.

O novo piso foi inaugurado com desenlace da fita simbólica por parte das autoridades e, posteriormente, com partidas festivas de futsal, entre equipe de servidores municipais e equipe da comunidade, e de vôlei feminino, com a participação de integrantes da comunidade.

Após os jogos ainda, aconteceu uma confraternização no Salão Comunitário local para a comunidade e autoridades convidadas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma