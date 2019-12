Novo Horizonte é campeão do Troféu Bertoldo Stieler, em Faxinal do Soturno

A 13ª edição do Troféu Bertoldo Stieler movimentou o Ginásio Municipal de Faxinal do Soturno na tarde de domingo, dia 15 de dezembro. A competição, promovida pelo Esporte Clube Cruzeiro com o apoio da Prefeitura Municipal, reuniu equipes de futsal da cidade e da região.

O campeão foi o Novo Horizonte, de Santa Maria. Em segundo lugar, ficou a equipe do Atlético Clube Avenida, de Agudo. O atleta Beny Coelho Reichow, do Novo Horizonte, foi o goleador da competição, com quatro gols marcados. Já o goleiro menos vazado foi o Murilo Cremonese da Silva, do Piá Escolinha de Futebol de Santa Maria, com apenas um gol sofrido. O atleta destaque foi o Davi Chelotti, da equipe Bola de Ouro, de Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno