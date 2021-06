Novo Ensino Médio em debate na Escola Érico Veríssimo de Restinga Sêca

A Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, de Restinga Sêca, retomou suas atividades presenciais no último dia 5 de maio. Respeitando os protocolos de distanciamento instituídos pelo Centro de Operações de Emergência (COE) institucional, aos poucos a escola vem retomando seu ritmo de atividades. Dentro dessa realidade, na noite desta quarta-feira, dia 16, ocorreu o evento de formação “Novo Ensino Médio” que deu sequência aos estudos que são desenvolvidos na implementação do Novo Ensino Médio que já está em seu segundo ano de oferta na Instituição.

A programação foi desenvolvida pelo Gestor Educacional, Marcelo Peixoto Marques, pelo Coordenador Pedagógico Darlan Bittencourt e pelas professoras formadoras: Regina Lemos Garcia e Cíntia da Silva. O evento foi direcionado para as professoras que ministram os novos componentes ofertados na escola, monitoras e Serviço de Atendimento Educacional Especializado da Érico Veríssimo.

A atividade contou com a presença da Coordenadora Regional de Educação da 24ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), a professora Elaine Beatriz Dalcin, da Coordenadora do Novo Ensino Médio, professora Sandra Scherer, Assessora Pedagógica, professora Mirian Hettwer, e a presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Adriana Cassol.

Segundo Elaine, o Novo Ensino Médio aproxima os estudantes das transformações da sociedade e do mercado de trabalho, por meio de um currículo mais flexível. A proposta considera, em especial, três frentes: o desenvolvimento do protagonismo e do projeto de vida dos estudantes, a valorização da aprendizagem com a ampliação da carga horária de estudos e a garantia de direitos de aprendizagem comuns.

A coordenadora Elaine parabenizou as ações direcionadas pela gestão do educandário e, sobretudo, o comprometimento e responsabilidade das docentes e colaboradores diretamente envolvidos na implantação do Novo Ensino Médio na escola.

Fonte: Escola Érico Veríssimo