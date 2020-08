Novo empreendimento para comercialização de produtos coloniais é inaugurado em Nova Palma

No dia 25 de julho, se deu a abertura de um novo empreendimento destinado a comercialização de produtos coloniais na comunidade da Linha do Soturno, junto à RS-149, em Nova Palma.

De propriedade do casal, Ivo Nei e Sonia Bulegon, o empreendimento familiar tem por objetivo ser um ponto de comercialização dos produtos coloniais fabricados na Agroindústria Mel Bulegon e Queijos Artesanais Bulegon, além de outros produtos. Estiveram presentes na abertura o prefeito municipal, André Rossato; o vice-prefeito. Valcenir Giovelli; a representante da Secretaria da Agricultura; Clauciane Stefanello, o representante da Emater, Jacimar Facco, vereadores e comunidade.

No ano de 2015 os proprietários procuraram a Emater e Serviço de Inspeção Municipal com a finalidade de obter a legalização da primeira agroindústria da família que tem como atividade o Entreposto de Mel e Cera de Abelhas. Todas as fases do processamento da colheita até o envase é feito pelo proprietário, assim como a cera usada para fazer lâminas que posteriormente é comercializada e também para o uso próprio nas colmeias para produção de mel. A Agroindústria Mel Bulegon conseguiu sua legalização no ano de 2019 com a obtenção do Alvará Sanitário e também da inclusão da mesma no Programa Estadual de Agroindústria Familiar – “Sabor Gaúcho” (PEAF).

Devido à demanda municipal por produtos derivados de leite no ano de 2019, a família começou a produção de queijos artesanais. A Agroindústria Queijos Artesanais Bulegon, hoje em funcionamento com Alvará Sanitário e aguardando a inclusão da mesma no PEAF, está fabricando no momento queijos do tipo colonial, coalho e ralado. A estrutura tem possibilidade de produção de outros produtos à base de leite como iogurtes, bebida láctea, ricota e outros.

As duas agroindústrias e o ponto de comercialização dos produtos coloniais estão localizados na comunidade da Linha do Soturno, à beira da rodovia RS-149, de fácil acesso e identificação. A mão de obra para a realização das atividades nas duas agroindústrias é exclusivamente familiar, característica principal das agroindústrias familiares. Os empreendimentos da família têm como princípios associar o que se gosta de fazer com a possibilidade de geração de renda.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma