Novo contrato do Hospital São Francisco de Restinga Sêca passa por primeira avaliação de qualidade

Na última terça-feira, dia 28, junto à Estação Férrea, a Comissão de Acompanhamento e Controle do Contrato do Hospital de Caridade São Francisco (CAC) de Restinga Sêca fez a primeira reunião de monitoramento do novo contrato. A Secretaria Municipal de Saúde mudou o contrato do hospital em 29 de maio deste ano, incluindo metas de qualidade na prestação dos serviços que exigem mudanças na postura do hospital para que sejam atingidas. Além de qualidade, o hospital precisava provar produção suficiente de serviços prestados aos pacientes através do Sistema Único de Saúde (Sus).

Em quatro horas de análise, a CAC pontuou cada meta do contrato e deu parecer favorável para o período analisado referente aos meses de julho, agosto e setembro, apontando ressalvas em itens que ainda precisam melhorar. O próximo período referente aos meses de outubro, novembro e dezembro deve ser analisado pela comissão em março de 2024. Se no acumulado de 2023 o hospital não cumprir alguma meta satisfatoriamente, a Comissão pode determinar o desconto de valores no contrato que a entidade possui com o município.

A Comissão de Acompanhamento de Contrato, nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde, é composta pelos seguintes integrantes: Dr. João Francisco Paz Diniz e Helemilton Silveira Machado, representantes do Conselho Municipal de Saúde; Gisele Lima Lopes Hatschbach e Marília Machado de Oliveira, representantes do Hospital São Francisco; Ana Claudia Machado Martins e Michele Bolzan Rosa, representantes da Secretaria Municipal de Saúde; Mateus Freo Ruviaro e Geovane Batista Concari, representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul; e Alessandra Gamermann e Bárbara Parnov Machado, representantes da Secretaria Estadual de Saúde.