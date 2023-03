Novo Conselho de Alimentação Escolar é empossado em São João do Polêsine

Foto: Prefeitura de São João do Polêsine

Na manhã da última terça-feira, dia 21, foram empossados os novos membros do Conselho da Alimentação Escolar (Cae) de São João do Polêsine. Ato ocorreu no gabinete do prefeito Matione Sonego.

Na ocasião, foi escolhida a nova diretoria do Cae para mandato de 2023 a 2027, que terá agora Fabiana da Silveira Peterini como presidente, Sofia Garlet Sonego de vice-presidente e Jane D’ Arc Santos Vargas como secretária.

Durante o ato, o prefeito Matione destacou a importância do órgão no controle da aplicação dos recursos repassados para a alimentação dos escolares, ressaltando ainda que a participação é de caráter voluntário e, ao mesmo tempo, se colocou à disposição do conselho. Também se fizeram presentes Katiussa Tavares Zuliani, secretária municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo; e Daiana Benetti, nutricionista técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); que deram as boas-vindas a todos e comentaram sobre algumas ações do Cae.

O Conselho da Alimentação Escolar é composto por membros do Poder Executivo, trabalhadores da Educação e discentes, pais de alunos e entidades civis organizadas como Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de São João do Polêsine.