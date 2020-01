Novo carro do Conselho Tutelar de Faxinal do Soturno passa por vistoria em Porto Alegre

A expectativa é que ainda este mês o Conselho Tutelar de Faxinal do Soturno esteja equipado com um novo veículo, modelo Aircross, da Citroën. O carro passou por vistoria na segunda-feira, dia 6 de janeiro, em Porto Alegre. O processo foi acompanhado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Greici Uliana, e pelo vereador Paulo Chelotti, que intermediou junto ao Governo Federal a vinda dos recursos para o órgão.

A próxima etapa consiste no envio dos documentos e fotos para serem analisados no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A entrega do veículo deve acontecer também em Porto Alegre, ainda em janeiro.

O carro integra um kit de equipagem do Conselho Tutelar, composto ainda por cinco computadores, uma impressora multifuncional, uma geladeira e um bebedouro. O investimento total é de R$ 130 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno