Novidades e possibilidades no Polo UAB de Agudo

O Polo de Apoio Presencial ao Ensino Superior de Agudo comemora a aprovação de mais três cursos de graduação e três cursos de Pós-Graduação para o ano de 2020.

De acordo com a Coordenadora UAB, Claudete Diva Grellmann Hoffmann, os cursos já foram aprovados, porém, ainda são aguardados os editais para mais informações.

Para o primeiro semestre estão previstos os Cursos de Licenciaturas em História/UFPel (40 vagas) e em Filosofia/UFPel (40 vagas). Para o segundo semestre está previsto o Curso de Licenciatura em Letras/Espanhol.

Os três cursos de Pós Graduação previstas são: Especialização do Ensino da Filosofia/UFPel (30 vagas); Atendimento Educacional Especializado/FURG(30 vagas); e Espaços e Possibilidades para Educação Continuada/IFSul (30 vagas).

Apenas o curso de Especialização do Ensino da Filosofia já teve o edital publicado. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de fevereiro – Edital 10/2020 da UFPEL, publicado no facebook – Polo UAB Agudo.

Fonte: Polo Uab de Agudo