Novas melhorias no mirante do Caemborá, em Nova Palma

Em vista do grande número de visitantes que o mirante para a Usina Dona Francisca, no Caemborá, vem tendo nos últimos dias, novas melhorias visando a segurança foram feitas pelo Município de Nova Palma no ponto turístico, com um aumento da barreira de proteção.

Após as recentes melhorias, com a limpeza da vegetação, a construção da barreira de proteção e nova sinalização, o local vem se tornando nos últimos dias destino de diversos visitantes de Nova Palma e região, que ainda aproveitam a ocasião para conhecer a Gruta Índigena, igualmente no Caemborá, e que recentemente também recebeu melhorias no acesso e sinalização.

A Administração Municipal reforça ainda a importância de o público que visita o local, embora em espaço aberto, seguir mantendo todos os cuidados também na prevenção ao contágio pelo coronavírus, com o devido distanciamento e o uso de máscara.