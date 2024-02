Nova van para saúde ampliará assistência à população em Agudo

Na manhã desta quinta-feira (8), a Prefeitura de Agudo deu mais um passo para reforçar os serviços de saúde do município ao adquirir uma nova van destinada ao transporte de pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O veículo, um modelo Ford Transit Minibus 2023, zero quilômetro, foi oficialmente entregue em uma cerimônia que contou com a presença da secretária de Saúde, Graciela Barchet, e do prefeito Luís Henrique Kittel.

Com capacidade para transportar até 18 pessoas, o veículo está equipado com as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado, incluindo sistema de climatização, assentos reclináveis e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando segurança, conforto e acessibilidade aos pacientes durante seus deslocamentos para os centros de saúde e hospitais em diferentes cidades do Estado.

Diariamente são transportadas entre 80 e 100 pessoas para consultas e exames em outros municípios. Essa demanda é uma realidade enfrentada por muitos pacientes que necessitam de atendimento especializado e que dependem do transporte oferecido pela rede pública de saúde. Com a ampliação da frota e a incorporação desse novo veículo, a administração municipal pretende atender de forma mais eficiente e confortável uma significativa parcela da população, garantindo assim o acesso igualitário aos serviços de saúde.

Graciela Barchet, secretária de Saúde, ressaltou a importância dessa aquisição para aprimorar a saúde pública no município. “Esta iniciativa demonstra o compromisso da nossa gestão em oferecer uma saúde de qualidade e acessível a todos. Com essa nova van, garantimos um transporte seguro e adequado para os pacientes que dependem dos serviços do SUS”, afirmou.

A van, adquirida mediante um investimento total de R$ 356.000,00, é resultado de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Onyx Lorenzoni, com articulação do Deputado Estadual Rodrigo Lorenzoni, além da contrapartida de recursos próprios do município. A empresa vencedora da licitação foi a Superauto Comércio de Veículos Ltda.

O prefeito Luís Henrique Kittel expressou sua gratidão pela parceria com os parlamentares e pelo investimento realizado. “Receber este veículo representa mais um marco para nossa administração. Estamos dedicados a fortalecer os serviços de saúde em Agudo, e essa aquisição representa mais um avanço nesse sentido”, enfatizou Kittel.

Nos últimos três anos, a Administração Municipal já adquiriu 2 vans e 5 carros, totalizando um investimento de aproximadamente um milhão e trezentos mil reais exclusivamente na área da saúde. Essas ações reforçam o compromisso da gestão com a modernização e aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à população de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo