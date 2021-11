Nova rede de esgoto é construída em Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno finaliza nesta quinta-feira, dia 25, a construção de uma nova rede de esgoto no Distrito de Santos Anjos, interior do município.

O trabalho começou na terça-feira, dia 23, e vai contribuir para a melhora das condições de saneamento e também evitar alagamentos no local. De acordo com o titular da pasta, o secretário Clóvis Benetti, foram instalados 71 tubos com 30 centímetros de diâmetro para a construção da rede, além de quatro bocas de lobo para captação de água. Hoje é concluída uma prolongação de rede de esgoto na mesma rua, com mais 20 tubos de 60 centímetros de diâmetro.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno