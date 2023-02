Nova praça de convivência está em fase de conclusão em Faxinal do Soturno

Nos próximos dias, a comunidade faxinalense ganhará mais um espaço de convivência no Município. A nova praça de convivência, que possui área de lazer, pracinha de brinquedos e, no futuro, também receberá uma academia ao ar livre, está localizada na esquina das Ruas Antônio Bozzetto e Leonardo Brondani, nas proximidades da Vila Jardim.

O trabalho, no espaço de aproximadamente 430 metros quadrados, que vem sendo acompanhado de perto pelo Engenheiro Civil Carlos Augusto Pretzel e pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, iniciou no dia 19 de janeiro e deve ser concluído no início desta semana.

De acordo com o Secretário de Obras Clóvis Benetti, além da pracinha de brinquedos, que inclusive já vem sendo utilizada pelas crianças que residem nas proximidades, a área de lazer ainda conta com iluminação, bancos de madeira para convivência dos faxinalenses, árvores de extremosa e caneleiras para garantir a arborização e sombra no local, bem como rampa de acessibilidade.

“Essa é mais uma obra realizada com recursos da Administração Municipal que tem como objetivo garantir a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da nossa população”, destaca Clóvis.

A inauguração da praça acontecerá na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, às 11h, dentro da programação de aniversário de 64 anos do Município de Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno