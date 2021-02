Nova patrola realiza primeiras manutenções nas estradas paraisenses

A Secretaria de Obras de Paraíso do Sul já está trabalhando com a nova patrola. Na última semana as primeiras estradas a receber o patrolamento foram, Linha Sinimbú e Vila Paraíso.

Os trabalhos de manutenção e melhoria das estradas do município seguem a todo vapor neste ano.

Como o município conta com uma grande extensão de estradas no interior a Secretaria de Obras pede a compreensão e a colaboração de todos. Qualquer reclamação deve ser direcionada a secretaria competente, no fone: (55) 3262-1042.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul