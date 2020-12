Nova-palmense planta árvores para comemorar aniversário

Em lindo gesto que incentiva a arborização, a nova-palmense Simone Cargnin, da localidade de Comércio, interior de Nova Palma, comemorou de forma diferente os seus 25 anos de vida no ano de 2020, decidindo que iria plantar árvores no dia seu aniversário e presentear a natureza com 25 árvores nativas.

As mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram doadas pelo “Projeto Semeando Um Novo Saber”, do Horto Municipal de Nova Palma. Segundo Simone, cada árvore plantada teve um significado especial para ela, principalmente nesse ano atípico de pandemia.

“A atitude de Simone é um exemplo a ser seguido; além de contribuir com o reflorestamento do nosso município, desperta a consciência da preservação ambiental nas futuras gerações” comentou a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Clauciane Stefanello.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma