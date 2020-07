Nova Palma terá rua coberta ao lado da Praça da Matriz

A Prefeitura de Nova Palma deve lançar, na próxima semana, o edital para a construção da Rua Coberta. A estrutura, orçada em R$ 176 mil, fica na Rua Constante Prendin, ao lado da Praça da Matriz. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Gestão de Riscos e Infraestrutura (Grin), do campus de Cachoeira do Sul da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A ideia é que o local receba festividades, palestras e feiras de negócios. Com 30 metros de extensão, a estrutura em módulos de metal de 15 metros prevê ampliação. Os recursos são oriundos do governo federal e precisam ser alocados obrigatoriamente em melhorias para a infraestrutura urbana, conforme o procurador do município, Ditmar Strahl, que acompanha o processo licitatório.

Um dos professores envolvidos na iniciativa, Lucas Veiga Avila, explica que os módulos servem para adaptar a estrutura às demandas da população: “A prefeitura vai aumentar a cobertura conforme a necessidade. Por questões financeiras, iremos começar aos poucos.”

A expectativa de Strahl é que a Rua Coberta seja concluída dentro de 90 dias.

