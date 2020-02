Nova Palma terá nova pracinha de brinquedos

Na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, chegou e começou a ser montado o material da nova pracinha de brinquedos de Nova Palma, na Praça Pe. João Zanella.

A obra é mais um investimento do Município em opção de lazer e bem-estar a ser oferecido às crianças, com foco especial na segurança – além dos novos brinquedos, também será instalado um piso emborrachado especial no local.

A montagem da nova pracinha, situada ao lado da antiga, tem previsão de acabar em cerca de três dias, estando já à disposição da comunidade entre o final desta semana e início da próxima.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma