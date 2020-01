Nova Palma tem nova médica no Posto de Saúde

O Município de Nova Palma, contratou mais uma Médica Clinica Geral para atuar em suas Unidades Básicas de Saúde (Cidade, Distrito de Caemborá, Distrito de Vila Cruz e Rincão Santo Inácio).

O prefeito, André Rossato, deu posse no dia 1º de janeiro, a Drª Marcella Gonçalves Piovesan, nascida em Nova Palma, filha do advogado Dr. Adalberto Piovesan e da professora Leila Gonçalves, formada na UNISC, e que, após passar por um período no Grupo Hospitalar Conceição, um dos maiores hospitais do estado, foi aprovada no Processo Seletivo Público e voltou a residir na cidade.

O prefeito André disse estar feliz em ter em seu município uma médica da qualificação profissional da Drª Marcella, que certamente contribuirá em muito com o atendimento da saúde dos munícipes, em especial por ser uma profissional que nasceu em Nova Palma e que se encontra residindo na cidade.

A Drª Marcella, por sua vez, disse estar feliz poder trabalhar em sua terra natal e poder contribuir no atendimento à saúde da população atendendo um turno nos Postos de Saúde, o que lhe possibilita utilizar o outro turno para a realização de seus estudos de aperfeiçoamento junto a universidades.

A posse aconteceu no Gabinete do Prefeito com a presença do secretário de Administração, Jossandro Marion, e do procurador do município, Dr. Ditmar Strahl.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma