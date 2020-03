Nova Palma também publica Decreto que dispõe sobre medidas de prevenção ao coronavírus

A Administração Municipal de Nova Palma, através do prefeito de Nova Palma, André Rossato, publico nesta quarta-feira, dia 18, o Decreto 3721, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), no âmbito da Administração Municipal.

Entre algumas das principais determinações do Decreto estão:

– Suspensão das atividades escolares da rede de ensino municipal, a partir do dia 19 de março.

– Adiamento, suspensão ou cancelamento de eventos públicos realizados em locais fechados com aglomeração de pessoas.

– O município suspenderá os alvarás expedidos para execução de eventos.

– Os servidores e o público em geral, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas de contaminação – apresentação de febre tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia – devem se dirigir, exclusivamente à Unidade Básica de Saúde da sede, no horário de atendimento da mesma e ao hospital nos horários em que a UBS está fechada, evitando a circulação de casos suspeitos em qualquer ambiente público ou que enseje contato com outras pessoas.

– Institui-se, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes medidas:

I – Não serão agendadas consultas eletivas, permanecendo somente atendimento de urgência e casos prioritários nas unidades básicas, com orientação à população.

II – A renovação de receitas médicas a pessoas idosas deverá ser requerida por familiares.

III – Ficam canceladas as visitas (médico, enfermeira e técnico em enfermagem) do ESF, com exceção àquelas voltadas ao COVID-19 (coronavírus).

IV – Ficam cancelados os atendimentos em grupos em todos os órgãos da Saúde e Assistência Social (CAPS, CRAS, ACADEMIA DA SAÚDE e UBS).

No caso de dúvidas sobre o COVID-19 (coronavírus), entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde no telefone 3266-1028, ou com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, no telefone 3266-1166.

Clique AQUI e acesso o decreto na íntegra

Fonte: Prefeitura de Nova Palma