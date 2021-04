Nova Palma: SMED distribui material pedagógico e adquire equipamento para higienização

A coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma está enviando mensalmente material pedagógico para as escolas. São revistas educativas que possuem assuntos com temas importantes para Educação como: saúde, valores sociais, família, alimentação saudável e conhecimentos gerais. Estas servem de apoio para realização dos planos de aula e para a realização das atividades de estudos com os alunos.

O material ficará disponível nas escolas para utilização de todos os professores.

A Secretaria de Educação também está empenhada em dar todo o suporte necessário para o retorno das aulas presenciais assim que liberadas.

Foram adquiridos cinco pulverizadores para uso na higienização de veículos para transporte escolar. O equipamento será usado para higienizar os ônibus escolares sempre que for realizado o transporte dos alunos. A cada final de viagem, os ônibus serão pulverizados para desinfecção e cuidado e prevenção ao coronavírus.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma