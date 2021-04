Nova Palma: Representantes do STR e do Município debateram questão de cortes no orçamento da União

Na semana passada, o prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato, e o secretário Municipal de Agricultura, Eliardo Cargnin, receberam no Gabinete, os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Pedro Uliana, Maria Rossato e Vicente Rossato, para uma reunião.

Na ocasião, os representantes do Sindicato expressaram sua preocupação e solicitaram o auxílio do Município no sentido de intermediar junto a autoridades, deputados, senadores, quanto à questão dos cortes (que chegam a 40%) no orçamento da União nas políticas e programas da Agricultura Familiar e nas demandas do Plano Safra 2020/2021.

O prefeito, André Rossato, e o secretário, Eliardo Cargnin, se comprometeram a intervir na questão junto às autoridades federais e através de moção de apoio à agricultura e à pecuária familiar do Rio Grande do Sul.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma