Nova Palma registra sete casos positivos de Dengue nos últimos dias

Confirmado neste mês de abril, sete casos positivos de Dengue no município de Nova Palma. Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, foi realizada a eliminação de criadouros de ovos e larvas em diversos locais da cidade.

Com trabalho intenso de prevenção e conscientização da comunidade, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social solicita para que as pessoas tomem atitudes e cuidados para eliminar o mosquito. Cabe ressaltar que a Dengue é uma doença que, dependendo do caso, pode matar. Entre as orientações está eliminar água parada dos pratinhos e vasos de plantas, manter caixas d’água tampadas, limpar calhas da residência, manter piscinas limpas e com água tratada, entre outras.

“Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para tentar conter, não virar esses casos de surto em uma epidemia”, alerta Maria José Baptista, Agente de Combate a Endemias de Nova Palma., que acrescenta que os sete pacientes positivados tiveram o diagnóstico cedo, foram tratados, não precisaram ser hospitalizados e passam bem, estando em recuperação.

Entre os sintomas da Dengue está a febre alta, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia, manchas vermelhas na pele com ou sem coceira, entre outros.