Nova Palma recebe veículo obtido junto à Receita Federal de Santa Maria

Na manhã da última quinta-feira, dia 16, a Delegacia da Receita Federal em Santa Maria realizou a entrega de um veículo Nissan Versa, ano/modelo 2017, à Prefeitura de Nova Palma.

O automóvel, avaliado em R$ 45.565,00, será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, reforçando o trabalho administrativo e pedagógico desenvolvido pela pasta.

Além do veículo, a prefeitura recebeu no dia 26 de setembro uma destinação de R$ 62.970,56 em mercadorias apreendidas, entre elas jarras elétricas, utensílios de cozinha, eletrônicos, vestuário, roupa de cama e um notebook. De acordo com a administração municipal, os itens serão distribuídos entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, beneficiando especialmente as quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Com a soma dos bens recebidos — R$ 108.535,56 —, Nova Palma foi contemplada com importantes recursos resultantes do trabalho da Receita Federal no combate aos crimes de contrabando e descaminho na região Sul do país.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma