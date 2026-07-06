Nova Palma recebe retroescavadeira para reforçar apoio aos produtores rurais

A Prefeitura de Nova Palma recebeu na última semana uma nova retroescavadeira que será utilizada pela Secretaria Municipal da Agricultura para atender os produtores rurais e fortalecer os serviços prestados no interior do município.

O equipamento foi adquirido por meio de recursos provenientes de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Heitor Schuch, com contrapartida financeira do município. A aquisição foi realizada por intermédio do Ministério da Agricultura.

De acordo com o secretário da pasta, Tiago Cocco Facco, a nova máquina será empregada na melhoria da infraestrutura das propriedades rurais, além de auxiliar em outros serviços executados pela patrulha agrícola municipal, contribuindo para o fortalecimento do setor agropecuário.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma