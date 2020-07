Nova Palma recebe novo veículo e entrega de kits de merenda escolar

Na quarta-feira, dia 8 de julho, foi recebido em frente à Prefeitura Municipal de Nova Palma um novo veículo para a frota do Município, este destinado ao Setor de Alimentação Escolar.

A Chevrolet Montana, adaptada para o transporte de merenda, foi adquirida através de licitação, com recurso do próprio Município, pelo valor de R$ 66.400,00.



Receberam as chaves do carro o prefeito municipal, André Rossato, os secretários de Educação, Inês Osmari, e de Administração, Jossandro Marion, e a nutricionista do município, responsável pelo setor de Alimentação Escolar, Márcia Somavilla.

Ainda como medida de prevenção ao combate do Covid-19, a Prefeitura Municipal de Nova Palma, por meio da Secretaria de Educação (SMED), mantém a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, e com isso kits de merenda escolar foram entregues a aproximadamente 100 alunos, cujas famílias estão cadastradas em programas sociais e em situação de vulnerabilidade social.

A opção de entrega foi na modalidade a domicílio, para evitar aglomerações que poderiam ocorrer na retirada dos kits nas escolas, com isso preservando essas famílias.

A distribuição dos kits foi realizada por meio de uma ação conjunta entre as Secretarias de Educação, Setor da Alimentação Escolar, Secretaria de Assistência Social, Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e direção das escolas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma